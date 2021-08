Îndrumar pentru accesarea fondurilor europene

Data: 20 Aug, 2021

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală vor fi lansate în august şi septembrie mai multe măsuri pentru susţinerea investiţiilor în fermele mici şi încurajarea tinerilor să înfiinţeze şi să dezvolte afaceri neagricole în zonele rurale. Pentru a veni în ajutorul fermierilor, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a realizat două îndrumare, care conţin şi un model de plan de afaceri.

Materialele informative prezintă demersurile concrete pe care trebuie să le parcurgă un fermier pentru a obţine finanţare nerambursabilă, inclusiv un plan de afaceri ce poate fi folosit ca model, însă adaptat nevoilor reale ale exploataţiei agricole. Îndrumarele pentru accesarea fondurilor europene prin submăsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a AFIR - www.afir.info - din secţiunea Investiţii PNDR, sM 6.1 şi sM 6.3.

În ceea ce priveşte tinerii fermieri, principalul element de noutate îl reprezintă majorarea sprijinului financiar pe care îl pot obţine începând cu sesiunea din acest an. Astfel, finanţarea pentru cei care se instalează prima dată ca tineri fermieri este 100% nerambursabilă, se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani şi poate fi în valoare de 70.000, 60.000, 50.000 sau de 40.000 de euro, în funcţie de dimensiunea exploataţiei - exprimată în SO (standard output), care se poate calcula şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR. Pentru dezvoltarea fermelor mici, sprijinul acordat este 100% nerambursabil şi este de maximum 15.000 de euro, iar condiţiile de finanţare sunt similare cu cele din anii trecuţi. „Sprijinul financiar acordat prin măsurile forfetare reprezintă o soluţie reală pentru dezvoltarea tinerilor şi micilor fermieri, şi am dorit să le punem la dispoziţie, pe lângă ghidurile complete care vor fi publicate în cel mai scurt timp, o serie inedită de materiale de informare tehnică. Mă voi asigura că acesta este doar un început în ceea ce înseamnă acordarea din partea AFIR a unui sprijin concret, corelat cu nevoile reale ale beneficiarilor PNDR”, a precizat Mihai Moraru, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, citat de Agerpres.

Măsura sM 6.1 va avea o alocare de 100 de milioane de euro, iar sM 6.3 de 87 de milioane de euro, din care 26,1 milioane de euro exclusiv pentru zona montană. Pentru luna septembrie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează să deschidă mai multe măsuri, între care sM 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” - 50 milioane de euro, sM 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” - 100 de milioane de euro şi sM 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” - 760 milioane de euro.

În total, MADR a programat pentru 2021 lansarea de sesiuni de depunere de proiecte pe 12 măsuri din PNDR. (O. N.)