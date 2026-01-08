Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui ma
Inflație de 9,69% în decembrie
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar alimentele cu 7,75%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică. „Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024 a fost de 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie - decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie - decembrie 2024) a fost de 7,3%”, arată INS. Banca Naţională a României anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026. (C.Z.)