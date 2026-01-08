Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Inflație de 9,69% în decembrie

Data: 15 Ianuarie 2026

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar alimentele cu 7,75%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică. „Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024 a fost de 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie - decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie - decembrie 2024) a fost de 7,3%”, arată INS. Banca Naţională a României anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026. (C.Z.)

