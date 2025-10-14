Inflaţie ridicată şi în septembrie

Data: 14 Octombrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cel mai mult s-au scumpit energia electrică, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere în ultimul an de 19,52%.

În categoria alimente, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la fructe şi conserve din fructe (+19,26%) şi la cacao şi cafea (+19,23% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024). Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la fructe proaspete, cu 7,82%, şi la cartofi, cu 6,35%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică (+13,63%) şi cărţile, ziarele şi revistele (+10,48%). Singura ieftinire a fost la gaze (-2,04%).

La servicii, pe lângă cele de igienă şi cosmetică, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată (+18,59% în ultimul an), iar preţuri mai mici au fost înregistrate la transportul aerian (-14,91%).

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anticipa, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6-9,7%, că la finalul anului va fi probabil peste 9% și avertiza că, în aceste condiții, banca centrală nu are în vedere o reducere a ratei dobânzii. De altfel, Consiliul de Administraţie al BNR a anunțat, săptămâna trecută, că menţine rata dobânzii cheie la 6,50% pe an. (C.Z.)