Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
Inflaţie ridicată şi în septembrie
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Cel mai mult s-au scumpit energia electrică, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere în ultimul an de 19,52%.
În categoria alimente, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la fructe şi conserve din fructe (+19,26%) şi la cacao şi cafea (+19,23% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024). Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la fructe proaspete, cu 7,82%, şi la cartofi, cu 6,35%.
În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică (+13,63%) şi cărţile, ziarele şi revistele (+10,48%). Singura ieftinire a fost la gaze (-2,04%).
La servicii, pe lângă cele de igienă şi cosmetică, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată (+18,59% în ultimul an), iar preţuri mai mici au fost înregistrate la transportul aerian (-14,91%).
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anticipa, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6-9,7%, că la finalul anului va fi probabil peste 9% și avertiza că, în aceste condiții, banca centrală nu are în vedere o reducere a ratei dobânzii. De altfel, Consiliul de Administraţie al BNR a anunțat, săptămâna trecută, că menţine rata dobânzii cheie la 6,50% pe an. (C.Z.)