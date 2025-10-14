Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Inflaţie ridicată şi în septembrie

Data: 14 Octombrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cel mai mult s-au scumpit energia electrică, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere în ultimul an de 19,52%.

În categoria alimente, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la fructe şi conserve din fructe (+19,26%) şi la cacao şi cafea (+19,23% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024). Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la fructe proaspete, cu 7,82%, şi la cartofi, cu 6,35%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică (+13,63%) şi cărţile, ziarele şi revistele (+10,48%). Singura ieftinire a fost la gaze (-2,04%).

La servicii, pe lângă cele de igienă şi cosmetică, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată (+18,59% în ultimul an), iar preţuri mai mici au fost înregistrate la transportul aerian (-14,91%).

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anticipa, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6-9,7%, că la finalul anului va fi probabil peste 9% și avertiza că, în aceste condiții, banca centrală nu are în vedere o reducere a ratei dobânzii. De altfel, Consiliul de Administraţie al BNR a anunțat, săptămâna trecută, că menţine rata dobânzii cheie la 6,50% pe an. (C.Z.)

