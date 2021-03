Instrumente muzicale produse în premieră la Reghin

Data: 11 Mar, 2021

Cel mai mare producător de instrumente muzicale din lemn din Europa, Hora Reghin, a reuşit să scoată pe piaţă, în perioada pandemiei, trei noi produse: viori cu goarnă, chitare electrice cu şase corzi şi un instrument de percuţie denumit cajon.

„Una din soluţiile pentru a avea comenzi şi pentru a ieşi din această situaţie de criză a fost scoaterea pe piaţă a noi produse. În acest sens, chiar am abordat şi am reuşit să construim industrial primele viori cu goarnă, care au o calitate foarte bună, care depăşeşte cu mult performanţele unor viori similare, de la noi sau din străinătate. Apoi am mai realizat chitare electrice cu 6 corzi, cu finisaje cu totul deosebite pe care, până acum, puţini le-au văzut, şi aceste chitare vin să dea o nuanţă şi o nouă linie de modă în lumea chitariştilor. (…) Am realizat şi un alt instrument, de percuţie, este vorba de cajon, care este asemănător unei lădiţe”, a declarat presei directorul general al Hora Reghin, Nicolae Bâzgan, precizând că pe piaţa internă se înregistrează lipsa acută a acestor instrumente.

Potrivit directorului fabricii, din cauza pandemiei, producţia a scăzut la 62% în anul 2020, faţă de anul precedent, care fusese unul de vârf. „În anul 2020 am realizat 60.000 de instrumente, faţă de capacitatea anuală de 80.000-90.000 de instrumente”, a spus Bâzgan, potrivit Agerpres.

În ciuda dificultăților de anul trecut, fabrica din Reghin nu a făcut concedieri şi nici nu a redus salariile, însă s-a confruntat cu un val de pensionări anticipate. „Numărul de angajaţi a scăzut, dar nu pentru că am făcut disponibilizări, am avut 40 de persoane care s-au pensionat anticipat sau de boală”, a arătat Nicolae Bâzgan. (C. Z.)