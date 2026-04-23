Aproape opt din zece români au redus cheltuielile neesenţiale în prima parte a acestui an, iar peste jumătate au amânat achiziţiile importante, pe fondul creşterii costului vieţii şi al incertitudinilor
Interimate la șase ministere
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, sâmbătă, demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de miniştri interimari transmise de către Guvern. Astfel, Dragoş Pîslaru (ministrul proiectelor europene) va prelua și Ministerul Muncii; Cseke Attila (ministrul dezvoltării) va conduce și Ministerul Sănătăţii; Tanczos Barna (vicepremier) - Ministerul Agriculturii; Cătălin Predoiu (ministrul de interne) - Ministerul Justiţiei; premierul Ilie Bolojan - Ministerul Energiei; Radu Miruţă (ministrul apărării) - Ministerul Transporturilor; vicepremierul Oana Gheorghiu va prelua și atribuțiile deţinute anterior de vicepremierul Marian Neacşu. (C.Z.)