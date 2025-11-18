Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI la București, a avut în septembrie o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan

Data: 18 Noiembrie 2025

Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară, potrivit raportului publicat zilele trecute pe baza analizei făcute de misiunea FMI la București. FMI anticipează că economia naţională va creşte cu 1,0% în 2025 și cu 1,4% anul viitor.

Raportul FMI arată că „directorii executivi au salutat pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, care marchează un pas important în abordarea deficitelor gemene în creştere”, subliniind totodată importanţa executării complete a măsurilor, urmată de ajustări suplimentare pe termen mediu. În opinia acestora, reformele suplimentare ar trebui să urmărească mobilizarea veniturilor şi îmbunătăţirea echităţii, consolidarea stimulentelor pentru muncă şi păstrarea atrac­ti­vității pentru investitori. „Câţiva directori au recomandat prudenţă în aplicarea noilor măsuri fiscale, pentru a evita descurajarea suplimentară a cererii interne”, se spune în raport.

Pe de altă parte, reprezentanţii FMI au fost de acord că reapariţia presiunilor inflaţioniste necesită o abordare precaută a politicii monetare, pentru a asigura reintrarea durabilă a inflaţiei în intervalul de prognoză. Ei au recomandat ca reducerile ratei dobânzii să fie reluate numai după ce creşterea salariilor şi a preţurilor se temperează într-un mod susţinut.

Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a salutat concluziile comitetului director al FMI care atestă faptul că România este pe o direcţie corectă în ceea ce priveşte ajustarea macroeconomică. „Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri. Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ”, a declarat ministrul, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte inflaţia, Banca Naţională a României anticipează că se va situa la 9,6% la sfârșitul anului curent, la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% la finele lui 2027, conform Raportului trimestrial, ediţia noiembrie 2025.

Pe de altă parte, în ciuda scăderii PIB-ului cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III comparativ cu trimestrul precedent, economia nu va intra în recesiune, susține guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, iar la nivelul întregului an evoluţia va fi una pozitivă, de aproximativ 1%. El a menţionat, vineri, că BNR face tot ce se poate pentru a duce inflaţia în jos, păstrând actuala dobândă de politică monetară, şi a nu accentua intrarea în recesiune.

FMI se aşteaptă ca economia să crească moderat, pe fondul consolidării fiscale, cu 1% în 2025 şi cu 1,4% în 2026, un rol important având accelerarea investiţiilor prin PNRR, arăta delegația FMI în septembrie, după vizita în România. (C.Z.)