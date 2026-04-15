Lider UE la creșterea  în construcții

Data: 22 Aprilie 2026

Lucrările de construcţii au înregistrat o creştere modestă, de 0,1%, în Uniunea Europeană, în februarie 2026, comparativ cu ianuarie 2026, însă România a avut cel mai puternic avans, de 8,7%, urmată de Slovenia (+5,5%) şi Slovacia (+5,4%), arată Eurostat. În România, creşterea de 8,7% din februarie vine după un declin de 4,4% în ianuarie. În ritm anual, februarie 2026 față de februarie 2025, sectorul a scăzut cu 2% în UE, însă a avut creşteri în Slovenia (+24,1%) şi România (+15,6%). (C.Z.)

