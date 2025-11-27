Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Actualitate socială Locuri neocupate la rezidențiat

Locuri neocupate la rezidențiat

Actualitate socială
Data: 27 Noiembrie 2025

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seară că s-a finalizat repartizarea pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat rezidenţiatul. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie. „Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post”, a informat oficialul într-o postare pe Facebook. Cele mai multe locuri rămase libere sunt la specialitățile chirurgie generală (11) și chirurgie orală și maxilo-facială (20). (C.Z.)

