Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Mai puține joburi vacante în economie

Mai puține joburi vacante în economie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Noiembrie 2025

Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III a fost de 31.600, mai mare cu 300 faţă de precedentele trei luni, dar în scădere cu 8.300 comparativ cu trimestrul III 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Aproape o cincime din numărul joburilor vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (circa 6.000). Sectorul bugetar a însumat 23% din total: 3.000 fiind în administraţie publică, 2.800 în sănătate şi asistenţă socială, iar 1.500 în învăţământ. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Institutul Naţional de Statistică
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială