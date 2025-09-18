Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Majoritatea susține 5% din PIB pentru armată

Majoritatea susține 5% din PIB pentru armată

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 18 Septembrie 2025

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest lucru, relevă un sondaj realizat de Avangarde.

Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul actual, este posibil ca Rusia să atace România, în timp ce 43% nu cred asta; 37% spun că România nu ar trebui să se implice deloc în susținerea Ucrainei, 33% că ar trebui să se implice mai mult, iar 26% că este suficient ajutorul actual. (C.Z.)

 

