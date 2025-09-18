Majoritatea susține 5% din PIB pentru armată

Data: 18 Septembrie 2025

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest lucru, relevă un sondaj realizat de Avangarde.

Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul actual, este posibil ca Rusia să atace România, în timp ce 43% nu cred asta; 37% spun că România nu ar trebui să se implice deloc în susținerea Ucrainei, 33% că ar trebui să se implice mai mult, iar 26% că este suficient ajutorul actual. (C.Z.)