România ia măsuri urgente şi integrate la nivel naţional vizând izolarea şi combaterea pestei micilor rumegătoare, pentru a convinge Comisia Europeană să ridice interdicția privind exporturile românești de
Măsuri de sprijin pentru fermieri
Parlamentul European a adoptat, marţi, măsuri menite să atenueze impactul creşterii preţurilor îngrăşămintelor asupra agricultorilor, a anunțat instituția. Astfel, fermierii vor putea primi până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrăşăminte, iar țările UE vor avea posibilitatea de a majora avansurile din plăţile directe de la 70% la 75% şi de a le plăti imediat după depunerea cererii (şi nu după 16 octombrie, cum cer normele actuale). Textul va intra în vigoare după adoptarea de Consiliu şi publicarea în „Jurnalul Oficial”. (C.Z.)