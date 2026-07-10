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Măsuri de sprijin pentru fermieri

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Data: 10 Iulie 2026

Parlamentul European a adoptat, marţi, măsuri menite să atenueze impactul creşterii preţurilor îngrăşămintelor asupra agricultorilor, a anunțat instituția. Astfel, fermierii vor putea primi până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrăşăminte, iar țările UE vor avea posibilitatea de a majora avansurile din plăţile directe de la 70% la 75% şi de a le plăti imediat după depunerea cererii (şi nu după 16 octombrie, cum cer normele actuale). Textul va intra în vigoare după adoptarea de Consiliu şi publicarea în „Jurnalul Oficial”. (C.Z.)

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