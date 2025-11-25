Medicamente noi pe lista de compensate

Data: 25 Noiembrie 2025

Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern. Pentru alte zece medicamente a fost extinsă lista de afecțiuni pentru care beneficiază de decontare. Actualizarea listei intră în vigoare la 1 decembrie 2025.

Potrivit ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete, este unul dintre cele mai importante pachete de extindere a listei de medicamente compensate din ultimii ani. Noile molecule sunt destinate tratării unor afecțiuni neurologice, cardiovasculare și metabolice, oftalmologice, inflamatorii și autoimune, boli rare, HIV și oncologice. Astfel, conform site-ului Guvernului, în domeniul neurologie, intră pe lista compensatelor medicamente pentru migrena cronică, scleroza multiplă, miastenia gravis și forme rare de epilepsie (în tratamentul crizelor convulsive din sindromul Dravet ca terapie asociată la alte medicamente antiepileptice la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste); în oftalmologie - medicamente pentru afecţiuni oculare cronice (degene­rescență maculară, edem macular diabetic); în afecțiuni cardiovasculare și metabolice - medicamente noi pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială; în boli inflamatorii și autoimune, pentru boala Chron, colita ulcerativă, artropatie psoriazică, spondiloartrita axială, dermatită atopică severă și astm sever; în oncologie - molecule noi și indicații extinse; în boli rare - medicamente inovatoare pentru angioedem ereditar, acondroplazie, amiloidoză cu transtiretină și trombocitopenii severe; în HIV - combinații moderne pentru tratamentul infecției cu HIV-1 la copii de peste 3 luni.

„Vorbim despre 41 de medicamente care intră în lista de compensate, iar pentru alte zece medicamente care existau în listă se extinde aria terapeutică pentru care ele se decontează”, a declarat Rogobete, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Printre medicamentele care devin compensate se află fenfluraminum şi cannabidiolum, „esenţiale” pentru tratamentul epilepsiei severe la copii, a detaliat ministrul.

În oncologie, pacienții vor beneficia de decontarea a 11 noi molecule: Tebentafuspum, singurul tratament în melanomul uveal; Selpercatinibum, pentru cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat și cancerul tiroidian medular avansat; Durvalumabum, tratament în cancer de tract biliar. Acestor terapii li se adaugă molecule moderne pentru cancerul de sân avansat (Everolimus, Talazoparibum), cancerul colorectal metastazat (Regorafenibum), multiple forme de cancer de prostată (Darolutamidum, Relugolixum, Enzalutamidum), leucemie limfocitară cronică (Zanubrutinibum), mielom multiplu recidivat și refractar (Isatuximabum). (C.Z.)