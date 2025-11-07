Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ministerul anunță sesiunile de finanţare din următoarele 3 luni

Data: 07 Noiembrie 2025

Opt sesiuni de finanţare dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare, în cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al PAC 2023-2027, sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, fondurile totale depăşind 665 milioane de euro, a anunţat Ministerul Agriculturii. 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor a fost publicat pe site-ul oficial al ministerului. „Documentul oferă fermierilor, procesatorilor şi beneficiarilor interesaţi o imagine clară asupra perioadelor orientative de lansare a sesiunilor şi alocărilor financiare disponibile, facilitând o mai bună planificare a investiţiilor şi pregătirea documentaţiilor necesare”, arată instituția, potrivit Agerpres.

Astfel, în decembrie și ianuarie vor fi deschise următoarele apeluri: DR-23 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, cu o alocare de 164,9 milioane de euro (lansare estimată: 15 decembrie 2025); DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, 151,3 milioane de euro (19 ianuarie 2026); DR-12 - Consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi, 169,5 milioane de euro (30 ianuarie 2026).

În februarie 2026 vor fi lansate: DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă, alocare 45 milioane de euro (2 februarie); DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă, 11,7 milioane de euro (9 februarie); DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, 10 milioane de euro (13 februarie); DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice, 5 milioane de euro (23 februarie); DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni, 108 milioane de euro (27 februarie). (C.Z.)

