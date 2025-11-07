Ministerul anunță sesiunile de finanţare din următoarele 3 luni

Data: 07 Noiembrie 2025

Opt sesiuni de finanţare dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare, în cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al PAC 2023-2027, sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, fondurile totale depăşind 665 milioane de euro, a anunţat Ministerul Agriculturii.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor a fost publicat pe site-ul oficial al ministerului. „Documentul oferă fermierilor, procesatorilor şi beneficiarilor interesaţi o imagine clară asupra perioadelor orientative de lansare a sesiunilor şi alocărilor financiare disponibile, facilitând o mai bună planificare a investiţiilor şi pregătirea documentaţiilor necesare”, arată instituția, potrivit Agerpres.

Astfel, în decembrie și ianuarie vor fi deschise următoarele apeluri: DR-23 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, cu o alocare de 164,9 milioane de euro (lansare estimată: 15 decembrie 2025); DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, 151,3 milioane de euro (19 ianuarie 2026); DR-12 - Consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi, 169,5 milioane de euro (30 ianuarie 2026).

În februarie 2026 vor fi lansate: DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă, alocare 45 milioane de euro (2 februarie); DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă, 11,7 milioane de euro (9 februarie); DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, 10 milioane de euro (13 februarie); DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice, 5 milioane de euro (23 februarie); DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni, 108 milioane de euro (27 februarie). (C.Z.)