Modificări radicale la programul Rabla

Data: 25 Noiembrie 2025

Viitorul program Rabla, finanțat cel mai probabil prin Fondul Social pentru Climă, va fi diferit şi se va adresa persoanelor aflate în sărăcie energetică, cărora le va facilita accesul la o maşină electrică, a declarat la un eveniment Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei mediului. „Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică”, a afirmat Roşca, potrivit Agerpres. (C.Z.)