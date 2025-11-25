Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Modificări radicale la programul Rabla

Modificări radicale la programul Rabla

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 25 Noiembrie 2025

Viitorul program Rabla, finanțat cel mai probabil prin Fondul Social pentru Climă, va fi diferit şi se va adresa persoanelor aflate în sărăcie energetică, cărora le va facilita accesul la o maşină electrică, a declarat la un eveniment Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei mediului. „Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică”, a afirmat Roşca, potrivit Agerpres. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială