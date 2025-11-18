Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea
Monitorizare a pieței ouălor
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la preţuri mai mari. „E o piaţă europeană, dacă cresc preţurile în vestul Europei or să crească şi la noi. Ce monitorizăm noi? Situaţia să nu avem creşteri speculative de preţ”, a afirmat preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu. (C.Z.)