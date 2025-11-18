Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monitorizare a pieței ouălor

Monitorizare a pieței ouălor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 18 Noiembrie 2025

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la preţuri mai mari. „E o piaţă europeană, dacă cresc preţurile în vestul Europei or să crească şi la noi. Ce monitorizăm noi? Situaţia să nu avem creşteri speculative de preţ”, a afirmat preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială