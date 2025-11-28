România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată
Monitorizare a polenizatorilor în UE
Comisia Europeană a publicat un act legislativ care introduce un sistem de monitorizare a polenizatorilor, cu scopul de a ajuta statele membre să inverseze declinul populaţiilor de albine până în 2030, informează Executivul comunitar. Polenizatorii asigură polenizarea a 80% din culturile alimentare şi pajiștile cu flori sălbatice, dar una din trei specii de albine, fluturi şi sirfide este în declin şi una din zece specii de albine şi fluturi este ameninţată cu dispariţia. (C.Z.)