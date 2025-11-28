Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Monitorizare a polenizatorilor în UE

Data: 28 Noiembrie 2025

Comisia Europeană a publicat un act legislativ care introduce un sistem de monitorizare a polenizatorilor, cu scopul de a ajuta statele membre să inverseze declinul populaţiilor de albine până în 2030, informează Executivul comunitar. Polenizatorii asigură polenizarea a 80% din culturile alimentare şi pajiștile cu flori sălbatice, dar una din trei specii de albine, fluturi şi sirfide este în declin şi una din zece specii de albine şi fluturi este ameninţată cu dispariţia. (C.Z.)

