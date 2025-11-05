Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Muncitor român decedat la Roma

Actualitate socială
Data: 05 Noiembrie 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici care a murit în Italia, după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, la reabilitarea căruia lucra. „Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Gândurile mele se îndreaptă şi către toţi românii care muncesc departe de casă, cu dăruire şi sacrificiu”, a scris şeful statului pe platforma X. El a apreciat efortul salvatorilor italieni care au încercat, timp de peste 11 ore, să-l salveze pe compatriotul nostru. (C.Z.)

