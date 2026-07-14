Traseul liniei turistice Bucharest City Tour a fost prelungit, de vineri, 10 iulie 2026, până la Catedrala Naţională, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.
Neachitarea amenzilor atrage suspendarea permisului
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, normele de aplicare a OUG nr. 7/2026, care stabilesc modul în care se face suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Astfel, organele fiscale locale înregistrează amenda și transmit contribuabilului, în maximum 30 de zile, o somaţie de plată. În situaţia în care amenda nu este achitată în termen de 90 de zile, fiscul local stabileşte perioada de suspendare a permisului - „o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi”, a explicat Guvernul. (C.Z.)