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Neachitarea amenzilor atrage suspendarea permisului

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Data: 14 Iulie 2026

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, normele de aplicare a OUG nr. 7/2026, care stabilesc modul în care se face suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Astfel, organele fiscale locale înregistrează amenda și transmit contribuabilului, în maximum 30 de zile, o somaţie de plată. În situaţia în care amenda nu este achitată în termen de 90 de zile, fiscul local stabileşte perioada de suspendare a permisului - „o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi”, a explicat Guvernul. (C.Z.)

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