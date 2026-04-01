Noi scumpiri ale alimentelor după sărbători

Data: 07 Aprilie 2026

Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, însă, după Paşti, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii, susţine preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu. 

„Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie - gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşti, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat, pentru Agerpres, Aurel Popescu.

În ciuda dificultăţilor, industria alimentară poate asigura necesarul de produse pentru piaţă. „Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce”, a subliniat preşedintele Romalimenta.

În ceea ce priveşte zona de morărit şi panificaţie, Popescu a menţionat că efectele scumpirilor sunt deja vizibile în consum, care s-a diminuat cu 3,5-4%. „Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli”, a mai spus acesta.

Pentru Paști, vor fi pe piață circa 7 milioane de cozonaci, la același preț ca cel din iarnă. „Modificările (de prețuri, n.r.) vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5%, vedem, după sărbători, care mai sunt influenţele, le adunăm şi o să luăm decizia”, a afirmat șeful Romalimenta, federație care reunește majoritatea asociaţiilor şi patronatelor de profil. (C.Z.)

