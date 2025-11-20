În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
Nouă campanie înșelătoare online
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii frauduloase prin mesaje de tipul „votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obţină acces la date personale. Mesajele conţin un link care nu trebuie deschis, indiferent de număr de telefon de la care vine, arată ministerul pe Facebook. De asemenea, s-au intensificat tentativele de fraudă prin apeluri telefonice care vizează utilizatorii Revolut, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. (C.Z.)