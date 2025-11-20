Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nouă campanie înșelătoare online

Nouă campanie înșelătoare online

Actualitate socială
Data: 20 Noiembrie 2025

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii frauduloase prin mesaje de tipul „votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obţină acces la date personale. Mesajele conţin un link care nu trebuie deschis, indiferent de număr de telefon de la care vine, arată ministerul pe Facebook. De asemenea, s-au intensificat tentativele de fraudă prin apeluri telefonice care vizează utilizatorii Revolut, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. (C.Z.)

