Noua viziune pentru agricultură a Comisiei Europene

Data: 21 Feb 2025

La un an de la manifestările de amploare ale agricultorilor, organizate la Paris, Bruxelles, Varșovia sau București, și într-un context tensionat de intențiile administrației de la Washington de schimbare a politicii tarifare, Comisia Europeană și-a prezentat miercuri „Viziunea pentru agricultură și alimentație”, o foaie de parcurs care-și propune să răspundă fermierilor nemulțumiți de actuala politică agricolă comună, prea birocratică și care pune accentul prea mult, spuneau ei, pe tranziția verde.

„Trebuie să ne asigurăm propria suveranitate alimentară, având în vedere riscurile și vulnerabilitățile actualei lumi, în schimbare rapidă. Foaia de parcurs pe care o prezentăm stabilește calea de abordare a numeroaselor presiuni cu care se confruntă fermierii din UE”, a declarat comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen. Potrivit Executivului comunitar, în acest an vor mai fi finalizate un pachet cuprinzător de simplificare a legislației agricole și o strategie digitală pentru agricultură.

„Viziunea pentru agricultură și alimen­tație” are patru domenii prioritare: atractivitate; competitivitate și reziliență; adaptarea la exigențele viitorului; condiții de viață și muncă echitabile în zonele rurale. În document, Comisia se angajează să se asigure că fermierii nu sunt obligați să își vândă produsele sub costurile de producție, revizuind Directiva privind practicile comerciale neloiale. „Viziunea” răspunde, de asemenea, solicitărilor fermierilor privind standardele de calitate pentru produsele importate prin restricții mai dure la importurile de culturi tratate cu pesticide interzise în UE, ceea ce ar putea bloca inclusiv soia și alte alimente din SUA. (C. Z.)