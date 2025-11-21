Nu cumpărați animale vii de pe internet de la particulari

Data: 21 Noiembrie 2025

Mediul online, inclusiv rețelele de socializare, sunt invadate de anunţuri cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării sau de carcase de porc. Ofertele vin inclusiv din județe cu focare active de pestă porcină africană. Conform legii, carnea rezultată din sacrificările efectuate în gospodării nu poate fi comercializată, ci doar folosită pentru consumul propriu.

În județul Arad, de exemplu, unde sunt în evoluţie focare de pestă porcină în Şiclău, Frumuşeni şi Olari, zeci de particulari postează zilnic anunţuri de comercializare a porcilor sau cărnii de porc, iar pe Facebook au apărut grupuri dedicate acestui comerț. Conform postărilor, porcii vii se vând cu un preţ mediu de 15 lei/kg, iar carcasa, cu 22-25 lei/kg.

Contactaţi de Agerpres, unii dintre vânzători spun că ştiu de existenţa focarelor de pestă porcină în judeţ, dar dau asigurări că animalele lor au fost bine îngrijite şi sunt sănătoase. „Noi nu i-am testat, că dacă nu avem pestă aici la Sâmbăteni, nu ai de ce să-i testezi. Nici nu ştiu cum se face, că n-am mai testat porcul viu”, a spus un bărbat care a postat un anunţ în care arată că vinde purcei vii cu 15 lei/kg sau carcasă cu 25 lei/kg. „Am crescut opt porci tot anul, iar acum în prag de Crăciun trebuie să-i vindem, că nu avem ce să facem cu ei. Porcii sunt sănătoşi, n-avem pestă aici”, a spus şi un vânzător din Pecica, care cere 14 lei/kg în cazul porcilor vii.

Referitor la această situaţie, directorul ­Direcţiei Sanitare Veterinare Arad, Marcel Roşu, a declarat că atât instituţia pe care o conduce, cât şi alte autorităţi vor face verificări în următoarea perioadă. „Conform legii, este interzis comerţul cu carne rezultată din sacrificările efectuate în gospodării. Această carne poate fi folosită doar pentru consum propriu”, a subliniat Roşu, pentru Agerpres.

Și Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a avertizat, luni, asupra riscurilor asociate achiziţionării de produse alimentare de pe reţelele de socializare de la persoane fizice neautorizate și a reamintit că trebuie respectate normele legale privind controlul și proveniența cărnii de porc. „Este interzis comerţul - inclusiv comerţul online - cu carne de porc şi produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploataţii cu status neconform”, arată ANSVSA.

Mai mult, achiziţia de animale vii sau păsări prin anunţuri online de la persoane neautorizate este strict nerecomandată. „În lipsa unui control sanitar-veterinar adecvat, astfel de tranzacţii pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major - PPA, gripa aviară sau alte boli transmisibile -, punând în pericol fermele, gospodăriile şi siguranţa alimentară la nivel naţional”, avertizează autoritatea. (C.Z.)