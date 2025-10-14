Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
O nouă identitate vizuală pentru Poșta Română
Conducerea Poştei Române a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, noua identitate vizuală a companiei, ca parte a unui proces mai amplu ce are în vedere modernizări de sedii și diversificarea portofoliului de servicii. „Strategia noastră merge în trei direcţii: Ghişeul universal, o infrastructură strategică a statului român prin care să se ţină relaţia dintre cetăţeni şi companii şi instituţii; curierat şi logistică; servicii financiar-bancare prin soluţii digitale”, a declarat directorul general Valentin Ştefan, potrivit Agerpres. (C.Z.)