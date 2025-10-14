Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială O nouă identitate vizuală pentru Poșta Română

O nouă identitate vizuală pentru Poșta Română

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 14 Octombrie 2025

Conducerea Poştei Române a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, noua identitate vizuală a companiei, ca parte a unui proces mai amplu ce are în vedere modernizări de sedii și diversificarea portofoliului de servicii. „Strategia noastră merge în trei direcţii: Ghişeul universal, o infrastructură strategică a statului român prin care să se ţină relaţia dintre cetăţeni şi companii şi instituţii; curierat şi logistică; servicii financiar-bancare prin soluţii digitale”, a declarat directorul general Valentin Ştefan, potrivit Agerpres. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială