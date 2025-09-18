Parchetul General: Campanii hibride ample la adresa României

Data: 18 Septembrie 2025

Procurorul general Alex Florenţa a prezentat marţi, într-o conferință de presă, concluziile anchetelor efectuate la nivelul Parchetului General privind „campaniile ample hibride” care au avut România ca țintă în contextul scrutinelor din 2024. „Campania s-a manifestat prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului”, a declarat Alex Florenţa, potrivit Agerpres.

Procurorul general a explicat că războiul hibrid din prezent este „mult mai insidios, mult mai perfid” decât războiul tradițional și presupune „folosirea în paralel, împreună sau separat, dar în mod clar coordonat a mai multor tipuri de instrumente - fie că vorbim de diferite instrumente economice, administrative, de atacuri cibernetice, acţiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică şi, desigur, dezinformarea şi propaganda”.

Conform Parchetului General, în 2024 s-au lansat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, iar din noiembrie s-a constatat o intensificare a mesajelor instigatoare la ură şi violenţă, conturate în jurul ideii de „revoltă generală”. „Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului de acţiune al Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state, precum Republica Moldova sau Georgia”, a arătat procurorul general.

Cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă „consistentă” a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România şi a influenţării „substanţiale” a alegerilor prezidenţiale din 2024, a transmis ulterior preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook. (C.Z.)