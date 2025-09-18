Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Parchetul General: Campanii hibride ample la adresa României

Parchetul General: Campanii hibride ample la adresa României

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 18 Septembrie 2025

Procurorul general Alex Florenţa a prezentat marţi, într-o conferință de presă, concluziile anchetelor efectuate la nivelul Parchetului General privind „campaniile ample hibride” care au avut România ca țintă în contextul scrutinelor din 2024. „Campania s-a manifestat prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului”, a declarat Alex Florenţa, potrivit Agerpres. 

Procurorul general a explicat că războiul hibrid din prezent este „mult mai insidios, mult mai perfid” decât războiul tradițional și presupune „folosirea în paralel, împreună sau separat, dar în mod clar coordonat a mai multor tipuri de instrumente - fie că vorbim de diferite instrumente economice, administrative, de atacuri cibernetice, acţiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică şi, desigur, dezinformarea şi propaganda”.

Conform Parchetului General, în 2024 s-au lansat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, iar din noiembrie s-a constatat o intensificare a mesajelor instigatoare la ură şi violenţă, conturate în jurul ideii de „revoltă generală”. „Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului de acţiune al Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state, precum Republica Moldova sau Georgia”, a arătat procurorul general. 

Cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă „consistentă” a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România şi a influenţării „substanţiale” a alegerilor prezidenţiale din 2024, a transmis ulterior preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook. (C.Z.)

 

