Patru luni pentru atingerea a zeci de jaloane din PNRR

Data: 29 Aprilie 2026

România mai are de accesat prin PNRR încă circa 10 miliarde de euro, bani pentru care, până în august, trebuie să finalizeze câteva zeci de jaloane, cele mai importante fiind Autostrada Moldovei și reformele privind salarizarea unitară, piața de energie sau codul urbanismului. La fel, sunt 15 proiecte SAFE care au ca termen-limită de semnare a contractelor data de 31 mai 2026. Președintele Nicușor Dan a încercat să obțină luni de la partide un angajament în privinţa acestor programe.

Discuțiile de la Cotroceni pe tema implementării programelor SAFE și PNRR au dat rezultate doar în privința Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Referitor la PNRR s-a convenit menținerea deschisă a subiectului. „Pe PNRR avem câteva probleme, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, şi acolo, într-adevăr, discuţii vor fi în continuare. Până în 30, 31 august trebuie să fie în Monitorul Oficial”, a afirmat, potrivit Agerpres, liderul UDMR, Kelemen Hunor, după întâlnire. Și premierul Ilie Bolojan, la Digi24, a dat ca exemple de „subiecte delicate” discutate la Cotroceni legea salarizării şi procesul de decarbonizare.

Până în august, România trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR, fiind „câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a transmis prim-ministrul pe Facebook. Potrivit acestuia, cele mai importante sunt legi care vor reforma diferite domenii. Câteva dintre ele: Jalonul 431 - Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcţia publică, penalizare: 771 milioane de euro; Jalonul 315 - Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, penalizare: 972 milioane de euro; Jalonul 119a - Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, penalizare: 771 milioane de euro; Jalonul 128 - Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire, penalizare: 771 milioane de euro; Jalonul 420 - Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public, penalizare: 771 milioane de euro.

Confederaţia Patronală Concordia a publicat ieri o analiză în care arată că, în scenariul optimist, România pierde 30% din sumele PNRR, circa 3,5 miliarde de euro. Dacă proiectele se opresc, creşterea economică scade cu 0,2-0,3%, iar deficitul bugetar ajunge la 6,43%, cu şomaj mare şi firme în faliment. În scenariul negativ, se pierd 50% din banii PNRR, circa 5,7 miliarde de euro, iar creşterea economică scade cu 0,35-0,40% și deficitul urcă la 6,61%. „În scenariul critic, majoritatea reformelor PNRR sunt ratate, iar pierderile ating 70%, circa 8 miliarde de euro. Fără compensare, PIB-ul scade cu 0,6-0,7%, iar deficitul urcă la 6,75%. Cu acoperire din fonduri naţionale, deficitul ajunge la 7,8%, cu probabilitate ridicată de retrogradare la statutul de junk”, arată analiza, potrivit Agerpres. (C.Z.)