Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Paturi în București pentru pacienții din Prahova

Paturi în București pentru pacienții din Prahova

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 04 Decembrie 2025

În contextul crizei de la Paltinu, la nivelul Ministerului Sănătății s-a decis blocarea până lunea viitoare a câte 10 paturi în cinci spitale din Bucureşti pentru cazurile urgente care ar putea apărea din Prahova, a anunțat marți seară, la Ploiești, ministrul Alexandru Rogobete. Spitalul Municipal din Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftizologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza sunt unită­țile prahovene lipsite de alimentarea cu apă. În aceste spitale, se va suplimenta aprovizionarea cu apă îmbuteliată pentru pacienţi şi pentru personalul medical. (C.Z)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Sanatatii
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială