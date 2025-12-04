Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea
Paturi în București pentru pacienții din Prahova
În contextul crizei de la Paltinu, la nivelul Ministerului Sănătății s-a decis blocarea până lunea viitoare a câte 10 paturi în cinci spitale din Bucureşti pentru cazurile urgente care ar putea apărea din Prahova, a anunțat marți seară, la Ploiești, ministrul Alexandru Rogobete. Spitalul Municipal din Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftizologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza sunt unitățile prahovene lipsite de alimentarea cu apă. În aceste spitale, se va suplimenta aprovizionarea cu apă îmbuteliată pentru pacienţi şi pentru personalul medical. (C.Z)