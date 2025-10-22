Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Plan european împotriva bullyingului online

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Octombrie 2025

Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă numeroase oportunităţi, dar şi pericole uriaşe, a afirmat Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a CE, la o conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor, organizată recent la București de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF şi cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violenţa împotriva copiilor. Anul viitor, Comisia va promova şi un act de echitate digitală pentru a se asigura că există un spaţiu digital cu conţinut adecvat vârstei copiilor. „Copiii merită să se conecteze şi să se joace în online fără frică. În acelaşi timp, consolidăm şi cadrul legislativ din Europa. În primul rând, revizuim directiva privind drepturile victimelor, astfel încât victimele copii să primească sprijin mai bun potrivit vârstei. În al doilea rând, ne actualizăm directiva privind lupta împotriva traficului pentru a implica şi alte forme de exploatare şi, în al treilea rând, avansăm cu negocierile pentru a proteja copiii împotriva abuzului sexual în online, dar şi în offline”, a explicat Mînzatu, potrivit Agerpres. 

