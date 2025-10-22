Plan european împotriva bullyingului online

Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă numeroase oportunităţi, dar şi pericole uriaşe, a afirmat Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a CE, la o conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor, organizată recent la București de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF şi cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violenţa împotriva copiilor. Anul viitor, Comisia va promova şi un act de echitate digitală pentru a se asigura că există un spaţiu digital cu conţinut adecvat vârstei copiilor. „Copiii merită să se conecteze şi să se joace în online fără frică. În acelaşi timp, consolidăm şi cadrul legislativ din Europa. În primul rând, revizuim directiva privind drepturile victimelor, astfel încât victimele copii să primească sprijin mai bun potrivit vârstei. În al doilea rând, ne actualizăm directiva privind lupta împotriva traficului pentru a implica şi alte forme de exploatare şi, în al treilea rând, avansăm cu negocierile pentru a proteja copiii împotriva abuzului sexual în online, dar şi în offline”, a explicat Mînzatu, potrivit Agerpres.