Plăți de peste 1 miliard de lei 

Plăți de peste 1 miliard de lei 

Actualitate socială
Data: 21 Noiembrie 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a transferat, în octombrie, fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei către fermieri, procesatori şi autorităţi locale, beneficiari ai PNDR 2020 şi ai PS PAC 2027. „Cele peste 1,1 miliarde de lei plătite într-o singură lună arată capacitatea instituţională a AFIR de a transforma fondurile europene în dezvoltare reală pentru mediul rural”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, potrivit Agerpres. (C.Z.)

