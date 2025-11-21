Mediul online, inclusiv rețelele de socializare, sunt invadate de anunţuri cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării sau de carcase de porc. Ofertele vin inclusiv din județe cu focare active de
Plăți de peste 1 miliard de lei
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a transferat, în octombrie, fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei către fermieri, procesatori şi autorităţi locale, beneficiari ai PNDR 2020 şi ai PS PAC 2027. „Cele peste 1,1 miliarde de lei plătite într-o singură lună arată capacitatea instituţională a AFIR de a transforma fondurile europene în dezvoltare reală pentru mediul rural”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, potrivit Agerpres. (C.Z.)