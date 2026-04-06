„Politico”: Cinci scenarii care ar slăbi poziția NATO

Data: 06 Aprilie 2026

Președintele american Donald Trump și-a intensificat semnificativ săptămâna trecută ame­nin­țările la adresa ­NATO, pe fondul furiei crescânde față de refuzul aliaților de a se alătura războiului împotriva Iranului. Cele mai grave afirmații au fost făcute într-un interviu televizat în care a declarat că ia „absolut” în considerare părăsirea alianței.

Ce ar putea face concret SUA dacă ar dori să dea substanță amenințărilor președintelui? Pu­blicația „Politico Europe” a discutat cu nouă experți și oficiali ­NATO, unii sub protecția anonimatului, care au încadrat opțiunile lui Trump în cinci scenarii.

Scenariul 1 - Intensificarea retoricii. Creșterea nivelului de amenințări, critici și retorică la adresa NATO. Trump a subminat deja clauza de apărare colectivă a NATO, din Articolul 5, și a pus sub semnul întrebării trimiterea de trupe americane pentru a apăra aliații. Acest lucru „afectează grav credibilitatea poziției de apărare și descurajare a NATO”, a spus Gerlinde Niehus, expert în securitate și fost oficial NATO. „Politico” evaluează probabilitatea acestui scenariu la 5/5, cu impact asupra credibilității alianței.

Scenariul 2 - Acțiuni de blocaj. Trump ar putea, de asemenea, să facă viața dificilă aliaților. SUA au folosit deja, pentru a bloca unele rapoarte, faptul că documentele din comitetele NATO trebuie aprobate în unanimitate, au spus doi diplomați NATO. Washingtonul, dacă ar dori, ar putea bloca astfel comitete mai importante, precum cel privind Ucraina. Casa Albă analizează și un model „plătești ca să participi”, care ar limita influența aliaților care nu își ating țintele de cheltuieli. Probabilitate: 3/5, impact: perturbator.

Scenariul 3 - Retragerea trupelor americane din Europa. SUA au circa 85.000 de militari pe continent, în cel puțin 31 de baze permanente și 19 situri, însă o lege din 2025 obligă la menținerea a 76.000 de militari. Dacă ar retrage 9.000 de soldați - maximul permis -, impactul ar fi „destul de semnificativ”, dar nu catastrofal. Probabilitate: 2/5, impact: moderat.

Scenariul 4 - Ieșire „soft”. SUA ar putea ieși din ciclul de planificare militară al NATO sau ar putea boicota reuniunile, ceea ce ar paraliza activitatea alianței, bazată pe consens. Ca precedent, există gestul din 1966 al lui Charles de Gaulle, care a retras Franța din structura militară integrată. Probabilitate: 2/5, impact: foarte mare.

Scenariul 5 - Ieșire totală. Părăsirea formală a NATO are obstacole juridice majore: Trump ar avea nevoie de sprijinul a două treimi din Senat și ar trebui să declanșeze Articolul 13 al tratatului, care durează un an. Totuși, posibilitatea retragerii unilaterale există. Probabilitate: 1/5, impact: extrem de grav. Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii, a menționat „Politico”. (C.Z.)