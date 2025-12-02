Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere din peste 50 de pieţe europene analizate în ediţia din 2025 a raportului „Main
Populație în scădere până în 2080
În cazul în care rămân neschimbate nivelurile din 2024 ale fertilităţii, speranţei de viaţă şi migraţiei, populaţia României ar ajunge la 14,36 milioane în 2080, o reducere cu 4,67 milioane, aproape un sfert față de 19,03 milioane în 2025, arată o analiză a Institutului Naţional de Statistică. Aceasta este una dintre cele trei variante ale proiecţiei populaţiei, respectiv varianta constantă sau reper. În varianta medie, considerată cea mai probabilă, cu o creştere uşoară a fertilităţii şi a speranţei de viaţă, scăderea ar fi de 3,40 milioane (-17,9% faţă de 2025). În varianta optimistă, cu ipoteze îmbunătăţite privind fertilitatea şi speranţa de viaţă, populaţia s-ar reduce cu 1,92 milioane (-10,1% din cea actuală). (C.Z.)