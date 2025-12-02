Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Populație în scădere până în 2080

Data: 02 Decembrie 2025

În cazul în care rămân neschimbate nivelurile din 2024 ale fertilităţii, speranţei de viaţă şi migraţiei, populaţia României ar ajunge la 14,36 milioane în 2080, o reducere cu 4,67 milioane, aproape un sfert față de 19,03 milioane în 2025, arată o analiză a Institutului Naţional de Statistică. Aceasta este una dintre cele trei variante ale proiecţiei populaţiei, respectiv varianta constantă sau reper. În varianta medie, considerată cea mai probabilă, cu o creştere uşoară a fertilităţii şi a speranţei de viaţă, scăderea ar fi de 3,40 milioane (-17,9% faţă de 2025). În varianta optimistă, cu ipoteze îmbunătăţite privind fertilitatea şi speranţa de viaţă, populaţia s-ar reduce cu 1,92 milioane (-10,1% din cea actuală). (C.Z.)

