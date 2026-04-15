Porți deschise la Banca Națională

Data: 23 Aprilie 2026

Banca Naţională a României, care a marcat la 17 aprilie împlinirea a 146 de ani de la înființare, invită publicul să participe la cea de-a şasea ediţie a evenimentului Zilele Porţilor Deschise. Astfel, astăzi și mâine, 23 și 24 aprilie 2026, vor fi organizate pentru vizitatori tururi ghidate de 30 de minute, fără programare prealabilă, între orele 11:00 și 19:00 (ultima oră de intrare fiind 18:00), în grupuri de maximum 20 de persoane.

„Publicul va avea acces în cele mai spectaculoase spaţii ale Palatului Vechi al BNR din strada Lipscani nr. 25 (inclusiv la sala Consiliului de Administraţie şi cabinetul istoric al guvernatorului BNR), va afla informaţii inedite despre istoria noastră şi va putea admira cele mai importante obiecte expuse în cadrul Muzeului BNR. Totodată, vizitatorii vor descoperi şi fascinanta istorie a monedei naţionale prin intermediul expoziţiei «Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer», realizată în colaborare cu Regia Autonomă Monetăria Statului şi Regia Autonomă Imprimeria BNR, şi vor admira câteva dintre lingourile din aur care fac parte din rezerva internaţională a României”, arată Banca Națională într-un comunicat. Accesul vizitatorilor se face prin str. Lipscani nr. 25.

Banca centrală mai precizează că, în mod similar, astăzi și mâine, vor fi deschise publicului mai multe sucursale şi agenţii BNR din teritoriu: sucursalele regionale Cluj, Dolj, Iaşi, Timiş şi agenţiile Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Gorj, Maramureş, Mureş, Prahova, Sibiu şi Suceava, unde sunt organizate secţiuni expoziţionale dedicate începuturilor monedei naţionale, istoriei bancnotelor româneşti, precum şi istoriei tezaurului BNR evacuat la Moscova. (C.Z.)