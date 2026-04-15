Posibilă listare la bursă a unor companii de stat

Data: 21 Aprilie 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută o informare privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Vânzarea de pachete minoritare de acţiuni ale unor societăți ale statului este inclusă în programul de guvernare, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan, după ce social-democraţii au avut reacții vehemente împotriva a ceea ce au numit „scoaterea la vânzare a companiilor de stat profitabile”.

În realitate nu este vorba despre vânzarea integrală a companiilor în cauză, ci de listarea acestora la bursă, care înseamnă scoaterea, către investitori, a unei părți din acțiuni (de regulă un pachet de 5-30%) și obligații pentru companie de a respecta regulile pieței de capital. Este un proces tehnic riguros, ce presupune, printre altele, un audit financiar serios, clarificarea datoriilor și contractelor, reorganizare internă (guver­nanță corporativă) și numirea unui management profesionist. În cazul Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din energie, listată la bursă în iulie 2023, statul n-a vândut nimic din pachetul său (de 80%), ci doar Fondul Proprietatea, acţionar privat, şi-a scos pe piață cele 20%, iar mii de români au devenit acționari. Listarea companiei a însemnat raportări financiare publicate trimestrial, contracte aprobate de acţionari şi un management care răspunde în faţa a zeci de mii de oameni şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară. În aceste condiţii, Hidroelectrica a realizat, în 2023, un profit de 6,4 miliarde de lei, iar statul român a încasat în 2024, după listare, dividende de 5,03 miliarde de lei, față de 3,06 miliarde de lei în 2022, înainte de listare, potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Pe modelul care s-a aplicat la Hidroelectrica, în şedinţa de guvern de joi s-a discutat o listă exploratorie privind posibila listare la bursă, după minimum 6-12 luni de pregătire, a următoarelor companii de stat: CEC Bank; Administraţia Porturilor Maritime Constanţa; Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti; Societatea Naţională a Sării - Salrom; Loteria Română; Imprimeria Naţională; Romarm/ Uzina Mecanică Cugir; Poşta Română. „Este vorba de vânzarea unor pachete minoritare în aşa fel încât statul român să rămână în continuare acţionar majoritar, pentru că unele din aceste companii sunt companii de tip strategic şi e nevoie de această majoritate. (…) Înseamnă că vor fi mai transparent administrate şi va fi un câştig pentru pieţele financiare și pentru bugetul de stat”, a explicat prim-ministrul Ilie Bolojan la Radio România Actualităţi.

Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei, atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin taxe pe câştiguri şi dividende, a transmis luni și Asociaţia CFA România, organizaţie a profesioniştilor în investiţii, potrivit Agerpres. (C.Z.)