Posibilă penurie de kerosen în aviație

Posibilă penurie de kerosen în aviație

Data: 06 Aprilie 2026

Lufthansa se pregăteşte pentru un posibil deficit de kerosen, compania aeriană observând semne de avertizare timpurie în Asia, ca urmare a conflictului din Iran, a afirmat directorul general Carsten Spohr, transmite Reuters. 

Şi Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a apreciat că aprovizionarea Europei cu kerosen ar putea fi perturbată din iunie, dacă războiul nu se încheie în curând, iar companiile riscă să anuleze zborurile în timpul verii. Conform estimărilor IATA, 25%-30% din cererea de kerosen a Europei provine din Golf. (C.Z.)

 

