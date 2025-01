Presiunea pe preţurile locuințelor va creşte şi mai mult în 2025

Data: 16 Ianuarie 2025

În 2024 au fost tranzacţionate în total 643.334 de imobile, cu 8.491 mai multe faţă de 2023, când au fost vândute 634.843, potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), citate de Agerpres. În categoria imobile intră atât casele și apartamentele, cât și terenurile (de construcții, agricole etc.) şi spațiile industriale, comerciale sau cu altă destinație. Anul trecut, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în octombrie - 67.998, iar cele mai puţine în ianuarie - 37.241.

Potrivit unei analize realizate strict pe segmentul locuințelor de o companie de consultanță imobiliară, vânzările de case şi apartamente au crescut anul trecut cu 7,6% în Bucureşti şi Ilfov faţă de 2023 și cu 6,6% la nivel național. Au fost tranzacționate în România circa 169.000 de unităţi rezidenţiale, din care peste 60.000 în Bucureşti şi Ilfov, arată datele ANCPI, citate în analiză.

„2024 a fost un an bun pentru piaţa rezidenţială locală, cu vânzări în creştere, în ciuda unor estimări negative. (…) Pe de altă parte, livrările de locuinţe noi au scăzut în mai multe centre regionale din ţară, inclusiv în Bucureşti şi împrejurimi, fapt care se va perpetua şi în acest an. Cu vânzări în creştere şi livrări în scădere, presiunea pe preţuri va creşte şi mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un an bun pentru piaţa rezidenţială”, a declarat Andrei Sârbu, director general al SVN România, care a realizat studiul.

Cea mai pronunţată creştere a vânzărilor de locuinţe în rândul centrelor regionale importante a fost înregistrată în Iaşi (+38,1%), în timp ce rezultatul cel mai slab a fost în Braşov (-11% față de 2023). (C.Z.)