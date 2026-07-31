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Preţuri mari la motorină

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Data: 05 August 2026

În ultima săptămână, motorina standard s-a scumpit cu circa 7,5% și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Experții Asociației Energia Inteligentă au explicat, pentru tvrinfo.ro, că România este campioană la scumpiri deoarece „statul câștigă TVA cu aproape 8 bani mai mult pe fiecare litru de motorină vândut la pompă”. Parlamentul a adoptat săptămâna trecută legea privind starea de urgență din energie care introduce şi acciza redusă, dinamică, la motorină, iar preţurile ar urma să scadă cu până la 82 de bani pe litru. (O.N.)

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