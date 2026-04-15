Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prognoze privind populația în 2100

Prognoze privind populația în 2100

Data: 21 Aprilie 2026

Populaţia României ar urma să scadă cu 24,3%, de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze Eurostat. Populaţia UE este aşteptată să se contracte cu 11,7%, sau 53 milioane de persoane, de la 451,8 milioane în 2025, până la 398,8 milioane în 2100. Eurostat se aşteaptă la scăderi ale populației în 18 state membre, printre care și România, cele mai mari reduceri fiind anticipate pentru Polonia (-31,6%), Lituania (-33,4%) şi Letonia (-33,9%). (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
