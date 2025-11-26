Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Program special în decembrie la Cazinoul din Constanţa

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 26 Noiembrie 2025

Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea loc un concert în premieră care va îmbina muzica și proiecţia video, „o experienţă desprinsă dintr-o poveste de iarnă - între ninsoare, lumini calde şi armonii care ating sufletul. Piesele originale de Crăciun ale trupei Moonlight Breakfast sunt re­imaginate într-o versiune orchestrală grandioasă de Bucharest Jazz Orchestra, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru”, anunţă într-un comunicat compania municipalităţii care administrează Cazinoul.

În 17 decembrie, pe scena Cazinoului vor răsuna colinde tradiţionale din folclorul maramureşean, culese de trupa MA RA MU, iar în 20 decembrie, Corina Sîrghi şi trupa Amphitrio vor fi protagoniștii spectacolului „Seară de iarnă”, care se doreşte a fi o călătorie în timp prin cântecele copilăriei, reinterpretate.

La muzeul de la demisolul Cazinoului, vizitatorii pot afla povestea primului brad împodobit în România, printr-o nouă video-proiecţie imersivă, axată pe pregătirile de Crăciun din 1866, de la curtea proaspăt încoronatului domnitor Carol, viitorul rege Carol I, și povestea pădurarului care a primit misiunea de a găsi cel mai frumos brad pentru balul de Crăciun de la curte.

 

