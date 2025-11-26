Program special în decembrie la Cazinoul din Constanţa

Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea loc un concert în premieră care va îmbina muzica și proiecţia video, „o experienţă desprinsă dintr-o poveste de iarnă - între ninsoare, lumini calde şi armonii care ating sufletul. Piesele originale de Crăciun ale trupei Moonlight Breakfast sunt re­imaginate într-o versiune orchestrală grandioasă de Bucharest Jazz Orchestra, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru”, anunţă într-un comunicat compania municipalităţii care administrează Cazinoul.

În 17 decembrie, pe scena Cazinoului vor răsuna colinde tradiţionale din folclorul maramureşean, culese de trupa MA RA MU, iar în 20 decembrie, Corina Sîrghi şi trupa Amphitrio vor fi protagoniștii spectacolului „Seară de iarnă”, care se doreşte a fi o călătorie în timp prin cântecele copilăriei, reinterpretate.

La muzeul de la demisolul Cazinoului, vizitatorii pot afla povestea primului brad împodobit în România, printr-o nouă video-proiecţie imersivă, axată pe pregătirile de Crăciun din 1866, de la curtea proaspăt încoronatului domnitor Carol, viitorul rege Carol I, și povestea pădurarului care a primit misiunea de a găsi cel mai frumos brad pentru balul de Crăciun de la curte.