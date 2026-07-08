Programul Rabla nu va fi limitat la mașinile europene

Data: 08 Iulie 2026

Cu un buget total alocat de 300 de milioane de lei, programul Rabla 2026 pentru persoane ­fizice va fi lansat la 20 iulie ­într-un format similar celui aplicat în sesiunea din 2025 dedicată persoanelor fizice. Ministerul Mediului a anunțat că a renun­țat la criteriile privind originea vehiculelor eligibile, care ar fi întârziat cu câteva luni ordinul de demarare a programului.

Introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile, care excludeau, practic, vehiculele non-UE din program, va fi amânată, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru persoanele fizice care vor să achiziţioneze un autovehicul nou. În paralel, ministerul va parcurge toate demersurile necesare pentru introducerea acestor criterii pentru sesiunea de anul viitor.

„Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca programul Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparenţă chiar zilele acestea. Răspunsul primit de la unele autorităţi publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza ordinul propus. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziţie şi ar pune presiune suplimentară pe piaţa auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută şi aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În acelaşi timp, nu renunţăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuţiile tehnice, inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru a susţine aceste criterii pentru anul viitor”, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, într-un comunicat transmis Agerpres.

Decizia vine după ce reprezentanţii Comisiei Europene, în clarificările solicitate de minister cu privire la noile criterii, au răspuns că introducerea unor limitări suplimentare privind originea autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puţin 3 luni.

Astfel, Ministerul Mediului va păstra formatul aplicat în ultima sesiune Rabla de anul trecut, cu aceleași condiții de eligibilitate și aceleași valori ale tichetelor. Mai exact, valoarea ecotichetelor este: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică; 12.000 lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă. (C.Z.)