Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
Proiect pentru 2.000 de comunităţi marginalizate
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat săptămâna trecută lansarea celui mai mare proiect din istoria UE în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene. Este un proiect de incluziune socială şi servicii de bază (sociale, educaţionale şi medicale), se va derula până în decembrie 2029 și vizează 2.000 de comunităţi rurale marginalizate, având peste 400.000 de beneficiari, adulți și copii. (C.Z.)