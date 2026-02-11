Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiecte privind  jocurile de noroc

Data: 18 Feb 2026

Senatul a adoptat, luni, două propuneri legislative privind jocurile de noroc. Primul proiect prevede majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanţii la jocuri de noroc şi interzicerea accesului în sălile dedicate pentru cei sub 21 de ani. Al doilea interzice difuzarea în mediul online, între orele 6:00-24:00, a oricărui tip de conţinut audio, video, de imagini care promovează jocurile de noroc. Votul final va fi dat de Camera Deputaţilor, for decizional în cele două cazuri. (C.Z.)

