Propunerile pentru tichetele de la Rabla 2025

Data: 15 Aprilie 2025

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), care gestionează finanțările în domeniu, și propunerile de ecotichete pentru Rabla 2025 vor fi aprobate în perioada imediat următoare, a declarat ministrul mediului, Mircea Fechet, săptămâna trecută, la deschiderea unei expoziţii dedicate energiei verzi.

Oficialul a spus că ecotichetul pentru autoturismele cu motoare clasice, exceptându-le pe cele diesel, va fi de 2.000 de euro, iar cel pentru autoturismele electrice de 7.500 de euro, în creștere față de valoarea de 5.000 de euro de anul trecut, dar mai puțin decât propunerea de 8.500 de euro a Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. „Vă anunţ oficial, pe această cale, că voi trimite la Monitorul Oficial foarte curând propunerile de ecotichete pentru Rabla 2025. Voi propune şi voi transmite pentru autoturismele electrice 7.500 de euro. Voi propune pentru motoarele cu combustie fără diesel, aşa cum am promis, 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro. Mai avem 12.000 de lei pentru hibride şi, dacă îmi amintesc bine, 17.500 de lei pentru plug-in hybrid. Dar cred că marea veste pentru români este 7.500 de euro, noua valoare a ecotichetului la Rabla Electric (Rabla Plus, n.r.)”, a menţionat Mircea Fechet.

Ministrul a subliniat că speră ca o bună parte a ecotichetelor de la Rabla Plus să fie folosite pentru automobile fabricate în țară, în condiţiile în care la Craiova se produc trei modele electrice. „Am vizitat fabrica, am condus acele modele şi sper ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să nu mai meargă în China, în afara UE şi în afara României, să rămână la noi în ţară”, a adăugat acesta, potrivit Agerpres. (C.Z.)