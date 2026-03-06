Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
Puncte gastronomice în Bistrița-Năsăud
În ultimii cinci ani, în județul Bistriţa-Năsăud, au fost deschise 27 de puncte de gastronomie locală, dintre care 24 sunt active şi oferă turiştilor produse după reţete tradiţionale, gătite cu materie primă din gospodăria proprie sau din comunitate, potrivit directoarei Asociaţiei „Produs în Bistriţa-Năsăud”, Elena Bărbos. Primul PGL a fost inaugurat în 2021 la Tiha Bârgăului, cel mai recent are două săptămâni și este la Telciu, iar alte patru se preconizează că vor fi deschise în acest an. (C.Z.)