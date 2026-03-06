Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Puncte gastronomice în Bistrița-Năsăud

Data: 06 Martie 2026

În ultimii cinci ani, în județul Bistriţa-Năsăud, au fost deschise 27 de puncte de gastronomie locală, dintre care 24 sunt active şi oferă turiştilor produse după reţete tradiţionale, gătite cu materie primă din gospodăria proprie sau din comunitate, potrivit directoarei Asociaţiei „Produs în Bistriţa-Năsăud”, Elena Bărbos. Primul PGL a fost inaugurat în 2021 la Tiha Bârgăului, cel mai recent are două săptămâni și este la Telciu, iar alte patru se preconizează că vor fi deschise în acest an. (C.Z.)

