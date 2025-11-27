Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Răcire drastică a vremii 

Răcire drastică a vremii 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 27 Noiembrie 2025

Vremea se va răci semnificativ în zilele următoare și se vor înregistra ploi, lapoviţă şi ninsoare, potrivit unei informări a Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru perioada 26-30 noiembrie. În nordul Moldovei și la munte, în seara şi noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În sud şi sud-est, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali se vor acumula cantități de apă de 35-45 l/mp şi local 60-80 l/mp. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială