Rate mai mari la bănci

Data: 02 Octombrie 2025

De la 1 octombrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut la 6,06% pe an, de la 5,55% cât era în urmă cu trei luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Ca urmare a acestei majorări, vor creşte şi ratele românilor care au credite imo­biliare cu dobândă variabilă în lei contractate începând cu anul 2019. În ceea ce priveşte indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta era ieri de 6,50%.(O.N.)

