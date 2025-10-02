Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
Rate mai mari la bănci
De la 1 octombrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut la 6,06% pe an, de la 5,55% cât era în urmă cu trei luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Ca urmare a acestei majorări, vor creşte şi ratele românilor care au credite imobiliare cu dobândă variabilă în lei contractate începând cu anul 2019. În ceea ce priveşte indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta era ieri de 6,50%.(O.N.)