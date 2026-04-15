Recensământ al traficului pe drumurile publice

Data: 22 Aprilie 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat ieri Recensământul General de Circulaţie Rutieră. Măsurătorile, care au loc de regulă o dată la patru-cinci ani, sunt importante pentru planificarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport. Recensământul precedent a avut loc în 2022 și s-a desfășurat cu ajutorul a 3.162 de posturi de înregistrare, din care 116 amplasate pe autostrăzi, 889 pe drumuri naționale, 2.104 pe drumuri județene și 53 pe drumuri comunale.

Potrivit companiei de drumuri, care organizează şi coordonează măsurătorile prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN), recensământul își propune determinarea intensităţii traficului rutier şi a compoziţiei sale, pe categorii de vehicule; actualizarea indicilor de evoluţie a cererii de transport, care se referă, de exemplu, la numărul de pasageri transportați, tone de marfă transportate sau parcurs (pasa­geri-km sau tone-km); furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investiţiilor în infrastructură, întreţinerea drumurilor şi siguranţa rutieră; actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport (un model de transport este o reprezentare matematică a rețelei rutiere și a comportamentului de deplasare).

Recensământul va fi realizat atât utilizând sisteme automate, cât şi prin monitorizare manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel naţional, iar perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variaţiile sezoniere şi zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend şi de vârf turistic. Calendarul de colectare a datelor publicat de CNAIR indică următoarele date în care se vor face măsurători: 21 aprilie, 27 aprilie, 10 mai, 20 mai, 24 iu­lie, 9 august, 29 august, 3 octombrie, 22 octombrie, 6 noiembrie. „Procesul de colectare a datelor nu implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părţii carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, precizează CNAIR.

Rezultatele recensământului vor fi centralizate şi puse la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii în gestionarea infrastructurii de transport. „Monitorizarea fluxurilor de trafic este esenţială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investiţiilor, planificării lucrărilor de întreţinere şi optimizării circulaţiei. Aceste date sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante şi elaborarea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii aerului”, explică reprezentanţii CNAIR.

Conform datelor publicate de CESTRIN la finalizarea recensământului precedent, la nivelul anului 2022, cele mai circulate drumuri naționale erau DN1 (București - Brașov), cu un trafic mediu anual de aproximativ 16.000-17.000 vehicule/zi, DN2/ E85 (București - Moldova), cu 13.000-15.000 vehicule/zi. (C.Z.)