Recomandări pentru sărbătorile pascale

Recomandări pentru sărbătorile pascale

Data: 09 Aprilie 2026

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Sigu­ranța Alimentelor (ANSVA) recomandă populaţiei să achiziţioneze produse alimentare doar din surse sigure, a căror trasabilitate a fost verificată. De exemplu, animalele destinate tăierii trebuie să provină din exploatații care respectă cerin­țele sanitare veterinare în vigoare, iar sacrificarea să fie realizată în abatoare autorizate sau în spaţii amenajate temporar care respectă normele de igienă şi sunt supravegheate de medicul veterinar. 

În ceea ce priveşte ouăle, acestea pot fi achiziţionate de la producători, comercianți, ferme și centre de ambalare, autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, trebuie să fie marcate cu codul producătorului, data producerii/ expirării şi să nu prezinte semne de deteriorare precum coajă crăpată sau lovită. Produsele lactate trebuie să provină şi ele din surse sigure şi autorizate, care respectă normele de igienă, şi să fie păstrate în spaţii special amenajate, în vitrine sau recipiente adecvate. 

„Consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului, aspectul produselor, condițiile de păstrare și informațiile de identificare înainte de cumpărare. Se va evita achiziția alimentelor de pe platformele de social media (ex. Facebook, Tik-Tok, Instagram etc.) sau din alte surse nesigure. Produsele realizate în spații necontrolate și în condiții precare de igienă pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave”, mai atrage atenţia ANSVSA. 

În această perioadă se pot transmite sesizări sau se pot solicita informații privind siguranța alimentelor la Call Center-ul gratuit: 0800.826.787. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • BNR menţine rata dobânzii  Actualitate socială
    BNR menţine rata dobânzii 

    Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis marţi, 7 aprilie, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 % pe an.  BNR a decis şi menţinerea ratei dobânzii

    09 Apr, 2026
  • Faţa nevăzută a Lunii Actualitate socială
    Faţa nevăzută a Lunii

    NASA a publicat prima serie de fotografii realizate de astronauţii misiunii Artemis II în timpul survolului emisferei ascunse a Lunii, un moment „memorabil şi unic”. Prima imagine, numită „Apus de Pământ”,

    09 Apr, 2026
  • „Rucsacul de urgenţă” Actualitate socială
    „Rucsacul de urgenţă”

    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău desfăşoară, în această perioadă, o campanie de informare, educaţie preventivă şi responsabilizare a elevilor, având ca obiectiv promovarea conceptului de

    09 Apr, 2026
