Recomandări pentru sărbătorile pascale

Data: 09 Aprilie 2026

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Sigu­ranța Alimentelor (ANSVA) recomandă populaţiei să achiziţioneze produse alimentare doar din surse sigure, a căror trasabilitate a fost verificată. De exemplu, animalele destinate tăierii trebuie să provină din exploatații care respectă cerin­țele sanitare veterinare în vigoare, iar sacrificarea să fie realizată în abatoare autorizate sau în spaţii amenajate temporar care respectă normele de igienă şi sunt supravegheate de medicul veterinar.

În ceea ce priveşte ouăle, acestea pot fi achiziţionate de la producători, comercianți, ferme și centre de ambalare, autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, trebuie să fie marcate cu codul producătorului, data producerii/ expirării şi să nu prezinte semne de deteriorare precum coajă crăpată sau lovită. Produsele lactate trebuie să provină şi ele din surse sigure şi autorizate, care respectă normele de igienă, şi să fie păstrate în spaţii special amenajate, în vitrine sau recipiente adecvate.

„Consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului, aspectul produselor, condițiile de păstrare și informațiile de identificare înainte de cumpărare. Se va evita achiziția alimentelor de pe platformele de social media (ex. Facebook, Tik-Tok, Instagram etc.) sau din alte surse nesigure. Produsele realizate în spații necontrolate și în condiții precare de igienă pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave”, mai atrage atenţia ANSVSA.

În această perioadă se pot transmite sesizări sau se pot solicita informații privind siguranța alimentelor la Call Center-ul gratuit: 0800.826.787. (C.Z.)