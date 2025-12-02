Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rectificare pozitivă la sănătate și transporturi

Rectificare pozitivă la sănătate și transporturi

Actualitate socială
Data: 02 Decembrie 2025

Cea de-a doua rectificare bugetară, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un PIB de 1.902 miliarde de lei, o inflaţie medie anuală de 7,1% şi un câştig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună. Principalele suplimentări au fost propuse pentru Ministerul Sănătăţii (+1,51 miliarde de lei) și Ministerul Transporturilor (+750 milioane de lei), iar economii se vor face la Ministerul Finanţelor (-2,08 miliarde), Ministerul Proiectelor Europene (-1,6 miliarde). (C.Z.)

