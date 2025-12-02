Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere din peste 50 de pieţe europene analizate în ediţia din 2025 a raportului „Main
Rectificare pozitivă la sănătate și transporturi
Cea de-a doua rectificare bugetară, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un PIB de 1.902 miliarde de lei, o inflaţie medie anuală de 7,1% şi un câştig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună. Principalele suplimentări au fost propuse pentru Ministerul Sănătăţii (+1,51 miliarde de lei) și Ministerul Transporturilor (+750 milioane de lei), iar economii se vor face la Ministerul Finanţelor (-2,08 miliarde), Ministerul Proiectelor Europene (-1,6 miliarde). (C.Z.)