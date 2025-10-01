Rectificarea de buget asigură banii pentru salarii şi pensii

Data: 01 Octombrie 2025

Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această săptămână, în timp ce pentru Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Muncii se vor face suplimentări. Proiectul de rectificare bugetară are în vedere în principal asigurarea plății salariilor, pensiilor și drepturilor sociale până la sfârșitul anului și funcţionarea instituţiilor publice.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor și preluat de Agerpres, în cazul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene creditele bugetare scad cu 3,24 miliarde lei, ca urmare a identificării unor economii la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. La Sănătate, fondurile bugetare vor scădea cu 2,66 miliarde lei, iar la Transporturi, cu 1,85 miliarde lei. De asemenea, sunt scăderi de 164,8 milioane lei la Ministerul Afacerilor Interne, de 146 milioane lei la Secretariatul General al Guvernului.

În ceea ce priveşte majorările, la Ministerul Finanţelor bugetul a fost suplimentat cu 20,07 miliarde lei, la Ministerul Muncii cu 5,52 miliarde lei (din care 2,52 miliarde pentru drepturile de asistenţă socială și 3,74 miliarde pentru bugetul asigurărilor sociale de stat), la Ministerul Dezvoltării cu 2,47 miliarde lei (din care circa un miliard pentru Programul Anghel Saligny şi 1,5 miliarde pentru proiectele din PNRR). Ministerul Agriculturii va beneficia de o suplimentare cu 1,22 miliarde lei, la Energie plusul este de 1,19 miliarde lei, la Mediu de 859,8 milioane lei, la Ministerul Economiei de 416,9 milioane lei, la Educaţie de 140,5 milioane lei, arată documentul.

Potrivit iniţiatorilor, rectificarea va asigura, printre altele, fondurile pentru salarii, pentru compensarea facturilor la energie electrică şi termică pentru consumatorii casnici. Pe lângă aceste cheltuieli, Guvernul menţine și investiţiile publice la un nivel record - peste 150 de miliarde de lei - în infrastructură, educaţie, sănătate şi energie, „investiţii care susţin în continuare creşterea economică şi locurile de muncă”, a punctat, luni seară, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Rectificarea de buget, care va fi aprobată miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăţi, pentru ca salariile şi pensiile în România să fie achitate până la sfârşitul anului, a declarat și prim-ministrul Ilie Bolojan, la Digi24. Referindu-se la deficitul de 8,4% pe care a fost construită rectificarea bugetară, premierul a explicat că „înseamnă 32 de miliarde de euro, deci România anul acesta a cheltuit cu 32 de miliarde de euro mai mult decât a încasat” și a accentuat că este nevoie, în continuare, de scăderea cheltuielilor statului. (C.Z.)