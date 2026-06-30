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Reducere a numărului bugetarilor

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Data: 07 Iulie 2026

Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice era, în aprilie 2026, de 1.274.999, cu 5.306 mai puţine decât în ianuarie 2026, conform datelor Ministerului Finanţelor, consultate de Agerpres. Circa 63,9% dintre angajați lucrau în administraţia centrală, respectiv 814.590, unde reducerile au vizat 1.924 de posturi. În administraţia locală lucrau, în aprilie, 460.409 de persoane, cu 3.382 mai puține decât în ianuarie. (C.Z.)

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