Referendum de amploare în India

Referendum de amploare în India

Data: 06 Aprilie 2026

India a iniţiat săptămâna trecută prima fază a unui recensământ digital de o amploare inedită și cu o nouă abordare demografică, care îşi propune să înregistreze circa 1,45 miliarde de persoane și locuințele lor, relatează EFE. Referendumul include 33 de întrebări pe teme diverse, printre care accesul la internet şi tipul de cereale consumate de fiecare familie, şi va actualiza numărul castelor pentru prima dată după epoca colonială, în anul 1931. (C.Z.)

 

